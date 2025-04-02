

В Тбилисском городском суде проходит допрос экс-министра обороны Ираклия Окруашвили

02.04.2025 18:06





В Тбилисском городском суде в присутствии судьи-магистрата проходит допрос бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили.



До начала допроса он воздержался от комментариев для прессы.



По заявлению адвоката Мамуки Чабашвили, его подзащитный был вызван на заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии, от чего он отказался, в результате, соответствующий запрос был передан в прокуратуру, где было начато расследование.



По словам адвоката, Ираклий Окруашвили ответит на вопросы представителей следственного ведомства в присутствии судьи-магистрата.



Напомним, что неявка на заседание комиссии подразумевает неисполнение требования Временной следственной комиссии парламента Грузии, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа, лишения свободы сроком на 1 год, а также лишение права на замещение должности или деятельность сроком до 3 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





