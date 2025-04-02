

Кая Каллас: Нынешняя ситуация в Грузии очень сложная

02.04.2025 18:16





«Нынешняя ситуация в Грузии очень сложная», — заявила в интервью Радио Свобода глава внешнеполитического ведомства Евросоюза и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.



«Мы знаем, что большинство граждан Грузии поддерживают Евросоюз и стремятся вступить в Евросоюз. Однако нынешнее правительство Грузии выбрало другой путь. Вопрос в том, какие инструменты мы можем использовать. Мы уже перенаправили средства, предназначенные для правительства Грузии, на поддержку гражданского общества и НПО, чтобы помочь им двигаться по европейскому пути», — заявила Каллас.



В том же интервью глава внешнеполитического ведомства ЕС также рассказала о перспективах урегулирования украинского конфликта, отметив, что позитивных сигналов от России по этому вопросу нет. Каллас считает, что Евросоюз должен участвовать в переговорах по украинскому вопросу, поскольку он напрямую связан с вопросом безопасности ЕС, и ни одно соглашение не будет работать без европейского участия.





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