

Саакашвили: в Грузии нет парламента, это самопровозглашенный орган

02.04.2025 18:20





«Предательством государства» назвал созданную в парламенте Грузии спорную следственную комиссию третий президент Грузии. Подключившись к заседанию Тбилисского городского суда, по его делу, из клиники Vivamed Михаил Саакашвили заявил.



«В эти дни мы являемся свидетелями прямой трансляции предательства нашей Родины. Формат следственной комиссии придумал я, когда был председателем парламентского юридического комитета. Сейчас в Грузии нет парламента, это самопровозглашенный орган, и у него нет никакой следственной комиссии.



Олигарх выполнил свое обещание, данное им во время выступления на проспекте Руставели в апреле прошлого года. Он готовится извиниться, выполняя обещания, данные нашему захватчику, России», — заявил Саакашвили.



Он также прокомментировал ситуацию, развивающуюся вокруг лидеров коалиции «Сильная Грузия», которым предъявили обвинение за неявку в комиссию:



«Несмотря на то, что вчера Мамуку Хазарадзе не смогли заставить признать, что я тоже являюсь политзаключенным, я считаю Мамуку Хазарадзе кандидатом на политическое заключение. То, что происходит с ним и Бадри Джапаридзе – это политическое преследование.



Точно так же я хочу выразить солидарность с теми мальчиками и девочками, которые незаконно и несправедливо задержаны, подвергаются политическим преследованиям и являются политическими заключенными», — сказал Михаил Саакашвили.



Источник: SOVA

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