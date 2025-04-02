

Кая Каллас: cвободные СМИ очень важны для Европейского союза

02.04.2025 18:35





Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз обсуждает помощь организациям и странам, лишившимся поддержки со стороны США. Речь идет в том числе и о корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.



В эксклюзивном интервью РСЕ/РС Каллас отметила, что свободные СМИ и доступ к достоверной информации очень важны для Европейского союза. В то же время, по словам Каллас, из-за сокращения поддержки со стороны Соединенных Штатов сейчас к ЕС обращается за помощью много организаций и стран. Поэтому Европе, которая не сможет помочь всем, предстоит обсудить план и объем этой помощи.



Касаясь введенных в США 25-процентных пошлин на импортируемые автомобили и запчасти к ним, шеф дипломатии ЕС сказала, что это неминуемо приведет к росту цен. Каллас отметила, что у Евросоюза «тоже есть план», выразив при этом надежду, что торговая война все-таки не начнется.



Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования вооруженного конфликта в Украине, Кая Каллас подчеркнула, что никаких позитивных сигналов со стороны России в этом отношении сейчас нет. Каллас считает, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, поскольку это напрямую касается ее собственной безопасности, и ни одна договоренность не будет работать без участия Европы в ее реализации.



Говоря о ситуации в Грузии, Кая Каллас назвала ее «очень сложной». «Мы знаем, что большинство граждан Грузии поддерживает Европейский Союз и стремится к вступлению в него. Однако нынешнее правительство Грузии выбрало иной путь. Вопрос в том, какие инструменты мы можем использовать. Мы уже перенаправили средства, предназначенные для грузинского правительства, в поддержку гражданского общества и НПО, чтобы помочь им двигаться по европейскому пути», – сказала Кая Каллас в эксклюзивном интервью РСЕ/РС.





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