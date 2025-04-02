

Окруашвили после допроса: Я давно вышел из возраста, когда ходят в цирк

02.04.2025 19:35





Никакой парламентской комиссии нет, как нет и никакого парламента – Я давно вышел из возраста, когда ходят в цирк, - указанное заявление после допроса в присутствии судьи-магистрата сделал бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.



По его словам, у него не было никакого обязательства по явке на заседание комиссии, так как ему не было вручено решение комиссии о его вызове на заседание.



«Я ощущал себя как в детском саду - «какими словами я назвал Михаила Карели в соцсети?». «Принадлежит мне эта конкретная страница в соцсети?», «Какие посты я выкладывал в связи с комиссией в последний период?», и аналогичные несерьезные вопросы.



Никакого обязательства по явке на заседание комиссии у меня не было, так как мне не было вручено решение комиссии о вызове на заседание в соответствующем порядке. Письмо Цулукиани не является решением. Комиссия приняла решение, мое дело было передано в прокуратуру единодушно, путем голосования. Аналогично должен был быть вызван и я», - заявил Окруашвили.





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