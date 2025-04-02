

Глава следственной службы Минфина Грузии подал в отставку

02.04.2025 19:38





Глава следственной службы Минфина Сосо Рамишвили подал в отставку.



Эту информацию Первому каналу Грузии подтвердили в Минфине.



Сосо Рамишвили занимал данную должность с декабря 2018 года.



На данный момент неизвестно, кто сменит его на указанном посту.





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