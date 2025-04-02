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Глава следственной службы Минфина Грузии подал в отставку


02.04.2025   19:38


Глава следственной службы Минфина Сосо Рамишвили подал в отставку.

Эту информацию Первому каналу Грузии подтвердили в Минфине.

Сосо Рамишвили занимал данную должность с декабря 2018 года.

На данный момент неизвестно, кто сменит его на указанном посту.


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