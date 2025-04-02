

ODIHR: Грузинское законодательство по иноагентам вызывает обеспокоенность

02.04.2025 21:06





Бюро по демократическим институтам и правам человека (ODIHR) распространило заявление по »Акту регистрации иностранных агентов», в котором говорится, что грузинское законодательство по иностранным агентам вызывает обеспокоенность из-за негативного влияния на гражданское общество.



В заявлении ODIHR также указано, что вновь принятый в Грузии Закон »Акт регистрации иностранных агентов», который, например, за получение финансирования из-за рубежа признает личность или организацию действующими в интересах иностранных государств и требующий их регистрации а качестве иностранного агента, а, в противном случае, предусматривающий наказание, »повышает обеспокоенность в связи с другими законопроектами, принятыми в последнее время, и его негативным влиянием на гражданское общество».



»Закон сильно бьет по гражданскому обществу и более всего по тем, кто работает по защите прав человека. Гражданское общество жизненно необходимо для любой демократии, и любое новое требование в соответствии с международными стандартами должно усиливать их деятельность, а не вводить ограничения», - заявила директор бюро Мария Телалян.



ODIHR призывает официальные лица Грузии пересмотреть имплементацию законодательной инициативы и в очередной раз отмечает, что необходимо дать закону повторную оценку.



»Члены ОБСЕ взяли на себя обязательство по защиты свободы на собрания, объединения и выражение. Они также признали значение гражданского общества для продвижения прав человека, демократии и верховенства закона. Когда регуляция лоббистской деятельности является важным инструментом для обеспечения открытости и прозрачности в принятии публичных решений превенции коррупции, она должна уважать эти права и не должна нарушать политическое и публичное участие», - говорится в заявлении.





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