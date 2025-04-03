

Трамп ввел 10%-ные пошлины на весь импорт и более высокие тарифы для некоторых стран

03.04.2025 01:30





Президент Дональд Трамп объявил в среду, что США введут 10%-ные пошлины на поставки из всех стран, но для некоторых будет сделано исключение – однако в виде более высоких, а не низких ставок сбора. Аналитики считают, что Трамп не достигнет своей цели «сделать Америку снова богатой» – наоборот, экономика может скатиться в рецессию.



Трамп назвал 2 апреля, на которое он запланировал объявление об ответных пошлинах (то есть в отношении тех стран, что взимают сборы с американского импорта) «днем освобождения» для торговой политики США. Выступая в саду у Белого дома, президент объявил о 10%-ных пошлинах на весь импорт, поступающий в США. После этого он взял в руки таблицу со списком стран, сказав, что из-за ветра ее нельзя повесить на стенд, и начал зачитывать ставки пошлин, которые другие страны налагают на США, а затем ставки, которые США будут взимать в ответ, сообщает корреспондент The Wall Street Journal.



При этом ответные пошлины США будут «взимать со скидкой» – по своей доброте, заявил Трамп. «Мы будем взимать с них примерно половину от того, что они взимают с нас. Таким образом, тарифы не будут полностью зеркальными. Конечно, я мог бы сделать их полностью взаимными, но это стало бы сложным испытанием для многих стран. Мы не хотим этого. Это не полная взаимность. Это добрая взаимность», — заявил президент (цитата по Reuters).



Для Китая он ввел тариф в размере 34%, для Евросоюза – 20%, а для Японии – 24 %. Всего Трамп перечислил несколько десятков стран, для многих ставки будут превышать 10%. Так, они составят: для Южной Кореи — 25%, Швейцарии — 31%, Тайваня — 32%, Малайзии — 24%, Индии — 26%, Индонезии — 32%, Вьетнама — 46%, Венесуэлы — 15%.



Для таких стран, как Великобритания, Бразилия, Сингапур, Украина, ставка останется 10%.



Базовая ставка на импорт вступит в силу после полуночи субботы, а более высокие пошлины начнут действовать с 9 апреля, рассказали Bloomberg высокопоставленных чиновников администрации. Канада и Мексика, уже получившие от ближайшего торгового партнера пошлины в размере 25%, с ними и останутся, отдельные ставки по новым правилам для них применяться не будут. Сохранятся исключения для товаров, подпадающих под действие Североамериканского торгового соглашения, которое Трамп заключил во время своего первого срока.



Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс сравнил пошлины Трампа с нефтяным шоком 1970-х гг. Как и тогда, последствиями будет падение производительных сил экономики, ускорение инфляции и рост безработицы, сокращение инвестиций, считает Саммерс, ныне профессор Гарвардского университета. «Это очень серьезные экономические меры», имеющие последствия и для внешних отношений, и для национальной безопасности, сказал он в интервью Bloomberg. Новые меры оказались «гораздо хуже, чем мы боялись», заявила Мэри Лавли, старший научный сотрудник Института международной экономики Питерсона.



Фондовые индексы США перед объявлением Трампа закрылись небольшим ростом. Но когда стали ясны масштабы торговой войны, фьючерс на S&P 500 упал на 2%, на Nasdaq 100 – почти на 3%. Акции всех автопроизводителей – Ford Motor, General Motors, Stellantis, Tesla – на внебиржевых торгах были в минусе.Трамп ввел 10%-ные пошлины на весь импорт и более высокие тарифы для некоторых стран





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