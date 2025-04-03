

Главой Следственной службы Минфина назначен Ираклий Берая

03.04.2025 10:43





По представлению министра финансов Лаши Хуцишвили, распоряжением премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 2 апреля 2025 года, на пост главы Следственной службы Министерства финансов назначен Ираклий Берая, - информацию об этом распространяет Следственная служба Минфина.



«До сих пор он занимал должность заместителя министра юстиции.



Ираклий Берая родился 23 июля 1976 года.



В 1998 году с отличием окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили.



В 2016–2025 годах был депутатом парламента Грузии 9-го, 10-го и 11-го созывов.



До политической деятельности сделал успешную карьеру в банковском секторе», — говорится в информации.



Напомним, вчера распространилась информация об уходе с должности главы следственной службы Минфина Сосо Рамишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





