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Главой Следственной службы Минфина назначен Ираклий Берая
03.04.2025 10:43
По представлению министра финансов Лаши Хуцишвили, распоряжением премьер-министра Ираклия Кобахидзе от 2 апреля 2025 года, на пост главы Следственной службы Министерства финансов назначен Ираклий Берая, - информацию об этом распространяет Следственная служба Минфина.
«До сих пор он занимал должность заместителя министра юстиции.
Ираклий Берая родился 23 июля 1976 года.
В 1998 году с отличием окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили.
В 2016–2025 годах был депутатом парламента Грузии 9-го, 10-го и 11-го созывов.
До политической деятельности сделал успешную карьеру в банковском секторе», — говорится в информации.
Напомним, вчера распространилась информация об уходе с должности главы следственной службы Минфина Сосо Рамишвили.
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