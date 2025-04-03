

TI: Западный мир уже ввел санкции против более 200 представителей «Грузинской мечты»

03.04.2025 10:44





«Западный мир уже ввел санкции против более чем 200 представителей «Грузинской мечты», имена 98 из них были обнародованы, в то время как остальные подверглись анонимным визовым ограничениям», — говорится в заявлении Transparency International Georgia (TI). НПО отмечает, что среди них: основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и четверо членов его семьи; 32 высокопоставленных чиновника «Грузинской мечты»; 33 судьи, 12 прокуроров; 10 сотрудников полиции.



«Мы представляем вам полный список этих лиц, в который входят члены незаконного правительства и их заместители, высокопоставленные должностные лица правоохранительных органов и системы безопасности, депутаты и соратники «Грузинской мечты», судьи, руководители муниципалитетов, поддерживающие ее бизнесмены, пропагандисты и члены семей этих лиц.



Демократические страны вводят санкции в отношении этих лиц за жестокое подавление мирных протестующих, подрыв демократии, замедление процесса европейской интеграции, продвижение интересов России в Грузии, фальсификацию выборов, коррупцию, пропаганду и действия, противоречащие воле грузинского народа.



Имена этих лиц не разглашаются в связи с законодательством о конфиденциальности визовых данных.



20 декабря 2024 года Латвия объявила о дополнительных санкциях (ограничениях на поездки) в отношении 13 граждан Грузии, однако личности этих людей пока не уточняются.



3 марта 2025 года страны Балтии ввели ограничения на поездки в общей сложности для 145 человек. Личности 90 лиц, в отношении которых введены санкции Литвой и Латвией, неизвестны, тогда как личности остальных 55 лиц, в отношении которых введены санкции Эстонией, указаны в информационной карте.



Германия также ввела санкции. 31 декабря 2024 года 9 гражданам Грузии, «несущим ответственность за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции в Грузии», был запрещен въезд в страну. На данный момент их личности неизвестны. 24 марта 2025 года Германия ввела дополнительные ограничения на поездки, хотя количество и личности лиц, попавших под санкции, неизвестны.



Резолюция Европейского парламента:



13 февраля 2025 года Европейский парламент принял очередную критическую резолюцию, в которой говорится о непризнании правительства «Грузинской мечты» и звучит призыв к прекращению жестоких репрессий и назначению новых выборов. Резолюция призывает государства-члены ЕС заморозить активы и ввести персональные санкции в отношении Бидзины Иванишвили, его семьи, высокопоставленных должностных лиц «Грузинской мечты», окружения и государственных структур, а также пропагандистов.



Всего резолюция Европейского парламента предусматривает санкции в отношении 31 человека», — говорится в заявлении.





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