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Трамп объявил о введении пошлин в 10% на все товары, ввозимые из Грузии


03.04.2025   10:44


Грузия, Армения и Азербайджан оказались в списке стран, с которыми президент США Дональд Трамп, вводит базовые пошлины в размере 10%. Минимальная базовая пошлина будет действовать практически на все товары, импортируемые в США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 10% на все товары, ввозимые из-за рубежа. Для многих стран их размер оказался даже выше: для Китая -34%, для государств ЕС — 20%. Россия в перечне не упомянута.

График был опубликован в аккаунте Белого дома в соцсети Х.


Источник: СОВА
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