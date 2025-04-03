

Под санкциями Запада находятся более 200 грузинских чиновников - TI-Georgia

03.04.2025 11:22





Число грузинских чиновников, попавших под западные санкции, превысило 200, посчитали в организации Transparency International Georgia.



Публично названы всего 98 имен, на остальных распространяются визовые рестрикции, введенные без объявления адресатов.





В санкционных списках числятся члены правительства и парламента Грузии, высокопоставленные силовики, члены и соратники «Грузинской мечты», судьи, прокуроры, муниципальные руководители, бизнесмены, а также родственники этих лиц.



Ограничения вводились в 2023-2025 годах США, Великобританией, Литвой, Латвией, Эстонией, Чехией, Украиной и Германией. Наряду с визовыми ограничениями (помечены желтым в таблице), это также экономические и финасовые меры (помечены красным).



Причинами назывались жестокое подавление мирных демонстраций, подрыв демократии, препятствование процессу евроинтеграции Грузии, продвижение российских интересов в Грузии, фальсификация выборов, коррупция, пропаганда и противодействие воле грузинского народа.



Более того, Европарламент 13 февраля принял резолюцию, не признающую правительство «Грузинской мечты» и призывающую к санкциям против Бидзины Иванишвили, его семьи, высокопоставленных чиновников, бизнесменов и пропагандистов. В список попали 31 человек, включая ключевых политиков, судей и владельцев СМИ.





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