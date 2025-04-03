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В марте из Грузии выдворены 97 иностранных граждан
03.04.2025 12:06
По данным МВД Грузии, Департамент миграции в тесном взаимодействии с другими подразделениями министерства эффективно обеспечивает борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. В частности, за последний месяц из страны были высланы 97 граждан разных стран.
«Часть иностранных граждан покинула Грузию добровольно, а другие были принудительно выдворены из страны в результате мер, принятых Департаментом миграции. Выдворенным лицам был запрещен въезд в страну в соответствии с законом».
Всего из Грузии были высланы 97 граждан Индии, Беларуси, Китая, Таджикистана, Азербайджана, России, Бангладеш, США, Ирака, Ирана, Нигерии, Туркменистана, Турции, Египта, Пакистана, Камеруна, Иордании и Кыргызстана.
Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с нелегальной миграцией внутри страны. «Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения за пределы Грузии», — говорится в информации.
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