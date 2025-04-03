

Каха Каладзе о санкциях в отношении судей: Все это просто пустые слова, какие обоснованные подозрения?!

03.04.2025 13:26





Все это просто пустые слова, какие обоснованные подозрения?! Санкционирование конкретных высокопоставленных лиц - один из элементов шантажа - этим они хотят каким-то образом подчинить страну, чтобы затем использовать для проведения своих интересов – об этом заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, откликаясь на санкции, введенные Великобританией в отношении грузинских судей.



«Все это основано на лжи, фальши, обмане. Реальность радикально отличается от заявлений, которые они делают. Все это прискорбно, но мы ожидаем, что все радикально изменится. Все это просто пустые слова, какие обоснованные подозрения?! Вообще, все это ложь. Это продолжение той линии, которая имела место в отношении Грузии. Вы знаете, как несправедливо относятся к нашей стране. Это продолжается и сегодня – постоянный шантаж, клевета, повелительный тон. Санкционирование конкретных высокопоставленных лиц - один из элементов шантажа. Этим они хотят каким-то образом подчинить страну, чтобы затем такие страны, как Грузия и Украина использовать для проведения своих интересов. Мы с этим боремся, и нам пришлось ради этого многое вытерпеть. Это было очень сложно. Это был нелегкий процесс. К сожалению, продолжается и сегодня, но когда дело касается родины, мы, конечно, всегда будем стоять там, где нужно нашей стране», - заявил Каладзе.



Для справки, Великобритания ввела санкции против грузинских судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе. Как говорится в заявлении правительства Великобритании, есть серьезные подозрения в том, что Михаил Чинчладзе «принимает или принимал участие в коррупции». О Леване Мусуридзе же сказано, что «есть серьезные подозрения в том, что он вовлечен или был вовлечен в коррупцию».





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