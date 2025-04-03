

Мэрия снова солгала - белорусская компания лишь проведет обследование и разработку проекта ремонта станции метро «Варкетили»

03.04.2025 13:50





Белорусская компания Probuild Expert не будет заниматься непосредственно ремонтными работами тбилисской станции метро «Варкетили» - ее контракт с мэрией предусматривает только детальное обследование и разработку проекта на ремонт несущих конструкций. Об этом сообщил агентству "Новости-Грузия" представитель компании.



Об участии компании из Беларуси в проекте реконструкции станции "Варкетили" объявил накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе, признав, что местным проектным, строительным и экспертным компаниям не хватило необходимых знаний.



Probuild Expert — это команда инженеров с опытом работы в трёх странах и более чем 2000 обследованных объектов. На грузинском рынке работает с 2023 года и занимается технической оценкой состояния зданий и сооружений. В ее активе в Грузии, в частности, проекты санаториев в Ахтала, Базалети и Боржоми.



По станции метро "Варкетили" Probuild Expert должна изучить железобетонные конструкции платформы и входа в метрополитен, а также разработать проект на ремонт этих конструкций. На техническом языке: "обследование и разработка проекта восстановительного ремонта железобетонного свода станции и чугунного тюбинга наклонного тоннеля".



* Станцию "Варкетили" в Тбилиси мэрия безуспешно ремонтирует уже много лет, меняя подрядчиков и сдвигая сроки. Это конечная станция на линии Ахметели-Варкетили, открытая в 1985 году. В 2007 и 2017 году здесь проводились реконструкция и обновление интерьера, но в 2018 году, спустя четыре месяца после ремонта, на станции обрушился потолок, пострадали 14 человек. Мэром Тбилиси тогда был Давид Нармания, а подрядчиком ООО «Кварелмшени».



Ремонт начали заново, подрядчиком уже при мэре Каладзе стала компания «Мамисони», но мэрия расторгла с ней договор.



В 2023 году мэрия объявила, что станцию метро приведет в порядок компания «Бада Констракшн». Срок выполнения работ был определен в 18 месяцев, однако в 2024 году в мэрии объявили, что срок сдачи перенесут на более поздние даты. В ходе проекта понадобилось проводить дополнительные исследования и корректировку для ремонта железобетонных арок.





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