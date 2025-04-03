

Лидер ЕНД: Необходимо ужесточать политику санкций

03.04.2025 14:29





«Оценка международных организаций, таких как ОБСЕ и Венецианская комиссия, важна, но необходимо ужесточать санкционную политику», — заявила председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



По словам Бокучава, «ужесточение санкционной политики выведет страну из пропасти, в которую её завел режим Иванишвили».



«Оценка международных организаций, таких как ОБСЕ и Венецианская комиссия, очень важна, но качество оценки Иванишвили уже превзошло все остальные оценки, поэтому важно ужесточить политику санкций, потому что это единственное, что вредит Иванишвили и что вытащит нашу страну из пропасти, в которую её завел режим Иванишвили», — заявила Тина Бокучава.



Офис демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ вчера, 2 апреля, выступил с заявлением, в котором говорится, что БДИПЧ призывает власти пересмотреть осуществление «Закона о регистрации иностранных агентов» и выражает готовность оказать содействие в совершенствовании законодательной базы.





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