

Каха Каладзе осмотрел работы на территории "Лагуна Вере"

03.04.2025 14:42





Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с проведенными работами на территории у площади Героев, около «Лагуна Верe».



По информации мэрии, реабилитация и реконструкция были проведены на дорожном участке от площади Героев до набережной имени Звиада Гамсахурдия.



«В рамках проекта были обновлены подземные коммуникации, дорожное покрытие и полностью модернизирована инфраструктура. Обустроена сточная система, заменены изношенные газовые трубы, а воздушные кабели размещены под землей. Дорожные работы были проведены на площади 32 000 кв. метров, где уложено новое асфальтовое покрытие. Кроме того, установлена система наружного освещения с LED-светильниками. Территория адаптирована для лиц с ограниченными возможностями.



Проект реализовывался согласно предварительно разработанной оптимизированной схеме дорожного движения. Площадь Героев оснащена новейшими светофорами, основанными на системе искусственного интеллекта, которые в реальном времени контролируют транспортные потоки и автоматически регулируют фазы светофора, делая движение более оптимальным.



Вблизи зоопарка также оборудован пешеходный переход, который при смене фаз светофора позволит пешеходам безопасно передвигаться без задержек в движении автомобилей. Кроме того, выделена дополнительная автомобильная полоса, что способствует динамическому распределению потоков. Для максимальной безопасности обустроены островки и полностью обновлена горизонтальная дорожная разметка.



В рамках проекта проведены работы по озеленению. Вблизи дороги обустроена система орошения, посажены 141 дерево и кустарник разных видов, а на площади 4 450 кв. метров засеяна и уложена газонная трава.



Работы были профинансированы из бюджета столицы на сумму 9,5 млн лари», – говорится в информации мэрии Тбилиси.





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