

Вашадзе: Санкции - это четкий сигнал международного сообщества

03.04.2025 16:11





Санкции - это четкий сигнал международного сообщества - насилие, незаконные аресты и репрессии режима не останутся безнаказанными, - заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, санкции, которые мы увидели вчера, являются результатом непрерывного протеста грузинского народа.



«Это четкий сигнал международного сообщества - насилие, незаконные аресты и репрессии режима не останутся безнаказанными. Режим Иванишвили это главная угроза, и сказки его пропагандистов о воображаемых врагах, и попытки «комиссии по предательству» Цулукиани изменить историю не могут изменить эту реальность.



Круг вокруг режима сужается - все понимают, что Иванишвили оставляет Грузию одну, незащищенной, где только бедность и санкции.



Наш путь: больше Европы, больше защищенности, больше инвестиций.



Это единственный выбор свободной Грузии и путь к победе!», - заявил Вашадзе.



Для справки, Великобритания ввела санкции против судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.





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