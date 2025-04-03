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Вашадзе: Санкции - это четкий сигнал международного сообщества
03.04.2025 16:11
Санкции - это четкий сигнал международного сообщества - насилие, незаконные аресты и репрессии режима не останутся безнаказанными, - заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
По его словам, санкции, которые мы увидели вчера, являются результатом непрерывного протеста грузинского народа.
«Это четкий сигнал международного сообщества - насилие, незаконные аресты и репрессии режима не останутся безнаказанными. Режим Иванишвили это главная угроза, и сказки его пропагандистов о воображаемых врагах, и попытки «комиссии по предательству» Цулукиани изменить историю не могут изменить эту реальность.
Круг вокруг режима сужается - все понимают, что Иванишвили оставляет Грузию одну, незащищенной, где только бедность и санкции.
Наш путь: больше Европы, больше защищенности, больше инвестиций.
Это единственный выбор свободной Грузии и путь к победе!», - заявил Вашадзе.
Для справки, Великобритания ввела санкции против судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.
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