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Вашадзе: Санкции - это четкий сигнал международного сообщества


03.04.2025   16:11


Санкции - это четкий сигнал международного сообщества - насилие, незаконные аресты и репрессии режима не останутся безнаказанными, - заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

По его словам, санкции, которые мы увидели вчера, являются результатом непрерывного протеста грузинского народа.

«Это четкий сигнал международного сообщества - насилие, незаконные аресты и репрессии режима не останутся безнаказанными. Режим Иванишвили это главная угроза, и сказки его пропагандистов о воображаемых врагах, и попытки «комиссии по предательству» Цулукиани изменить историю не могут изменить эту реальность.

Круг вокруг режима сужается - все понимают, что Иванишвили оставляет Грузию одну, незащищенной, где только бедность и санкции.

Наш путь: больше Европы, больше защищенности, больше инвестиций.

Это единственный выбор свободной Грузии и путь к победе!», - заявил Вашадзе.

Для справки, Великобритания ввела санкции против судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.


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