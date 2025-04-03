

Санкцирование судей - это заявка, что у нас нет свободного суда

03.04.2025 16:32





Очень хорошо, что Мурусидзе и Чинчаладзе на себе ощутили санкции, их банковские счета заблокированы. Наверное, они попытаются придумать кустарную хитрость, и Мурусидзе каким-то образом удастся получить зарплату. Он не сможет поехать в Европу, ни в Великобританию, ни в Америку, будет ездить в свою деревню, и это будет его жизнь, - заявил руководитель «Центра стратегического анализа» Георгий Рухадзе на канале «Палитраньюс». Он прокомментировал решение Великобритании ввести санкции в отношении судей Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе.



По его словам, санкцирование судей - это заявка, что в Грузии нет свободного суда.



«Судья, попавший под санкции, означает именно это. Почему Мурусидзе и Чинчаладзе? На них стоит судейский клан. Это прямая атака на то, что суд не свободен, он коррумпирован - не обязательно в смысле получения денег, поскольку коррупция имеет более широкое значение, чем получение финансовой выгоды. Когда власть говорит назначить на определенное место определенного человека, и вы назначаете, неважно, берете за это деньги или нет, это все равно коррупция. Соответственно, это было своевременное решение, и очень хорошо, что Мурусидзе и Чинчаладзе ощутили последствия на себе, их банковские счета были заблокированы.



Конечно, санкционированные лица найдут какой-то выход, санкции не означают, что человек перестанет функционировать, вообще, человеческая природа такова, что когда закрывается одна дверь, он пытается открыть другую, но тут главное не то, принесут ли Мурусидзе деньги «наличкой», или зачислят в валютном пункте, а он пойдет и снимет — наверное, они придумают какой-нибудь кустарный трюк и каким-то образом Мурусидзе получит зарплату. Естественно, зарплата здесь не будет под угрозой, но ему ведь нужно будет перечислять деньги? Он больше не сможет пользоваться банковской системой, и не будем забывать, что 80% операций в банковской системе Грузии проходят через два британских банка. Конечно, все попавшие под санкции найдут какой-то выход. Мурусидзе не сможет уехать ни в Европу, ни в Великобританию, ни в Америку, будет ездить в свою деревню, это будет его жизнь», — сказал Рухадзе.





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