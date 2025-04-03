

Венгрия выходит из Международного уголовного суда

03.04.2025 17:04





Венгрия выходит из Международного уголовного суда, сообщил на социальной платформе X пресс-спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.



По его словам, глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш объявил, что правительство приняло решение выйти из Международного уголовного суда (МУС).



«Процесс выхода начнется в четверг в соответствии с конституционными и международными правовыми обязательствами Венгрии», — написал Золтан Ковач.



Для справки, сегодня в Венгрию прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого Международный уголовный суд в ноябре 2024 года выдал ордер на арест за военные преступления и преступления против человечности.



Венгрия, как член Международного уголовного суда, обязана действовать в соответствии с ордером суда, однако премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не выполнит постановление Гаагского суда о задержании Нетаньяху.





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