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Срок безвизового пребывания граждан Украины в Грузии сокращен
03.04.2025 17:08
Срок безвизового пребывания граждан Украины в Грузии сокращен с трех лет до одного года, сообщает Mtavari.
Соответствующие изменения в постановление правительства внес премьер правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
Для тех, кто въехал и находился в Грузии до 24 февраля 2025 года, срок пребывания продлевается до 24 февраля 2026 года.
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