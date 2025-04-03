

Срок безвизового пребывания граждан Украины в Грузии сокращен

03.04.2025 17:08





Срок безвизового пребывания граждан Украины в Грузии сокращен с трех лет до одного года, сообщает Mtavari.



Соответствующие изменения в постановление правительства внес премьер правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



Для тех, кто въехал и находился в Грузии до 24 февраля 2025 года, срок пребывания продлевается до 24 февраля 2026 года.





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