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Срок безвизового пребывания граждан Украины в Грузии сокращен


03.04.2025   17:08


Срок безвизового пребывания граждан Украины в Грузии сокращен с трех лет до одного года, сообщает Mtavari.

Соответствующие изменения в постановление правительства внес премьер правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Для тех, кто въехал и находился в Грузии до 24 февраля 2025 года, срок пребывания продлевается до 24 февраля 2026 года.


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