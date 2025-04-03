

Премьер-министр встретился с председателем Ассоциации адвокатов

03.04.2025 18:00





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с председателем Ассоциации адвокатов Давидом Асатиани.



Председатель Ассоциации адвокатов рассказал главе правительства о Конвенции о защите профессии адвоката, одобренной Комитетом министров Совета Европы, и важности ее ратификации в Грузии. По его оценке, Конвенция Комитета министров Совета Европы является первым и историческим документом в направлении укрепления прав адвокатов и обеспечения свободы их деятельности на всей территории Европы.



В ходе встречи было отмечено, что в Грузии законодательством уже гарантирован самый высокий уровень защиты прав адвокатов, о чем свидетельствует и тот факт, что в результате работы Государственной конституционной комиссии под руководством Ираклия Кобахидзе гарантии независимости, профессиональной свободы и неприкосновенности адвокатов были подняты до уровня конституции. Председатель Ассоциации адвокатов поблагодарил премьер-министра за то, что он поделился мнениями и предложениями юристов в ходе работы Конституционной комиссии.





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