

Участники встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе прокомментировали ситуацию по Грузии

03.04.2025 18:18





Участники встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе прокомментировали ситуацию по Грузии.



Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что осуждает нынешнюю ситуацию в Грузии.



«Мы осуждаем нынешнюю ситуацию в Грузии. Мы видим, что грузинский народ хочет, чтобы страна оставалась на европейском пути и однажды стала членом Европейского Союза, настоящей демократии, основанной на правах человека и верховенстве закона. Мы, как международное сообщество, должны сделать все возможное, чтобы помочь грузинскому народу».



Комментарий по теме сделала и министр иностранных дел Словении Таня Файон:



«Надо сказать, что мы решительно поддерживаем демократию в Грузии, свободу СМИ и путь страны в Европейский Союз. Поэтому мы серьезно обеспокоены. Я выступала за либерализацию визового режима для Грузии, и в то время это было самым сложным делом. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим возвращение Грузии, и мы поддержим ее путь».



Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп назвал «тревожным» откат Грузии от европейского пути:



«Большая часть населения Грузии настроена проевропейски и стремится в Европейский Союз, и все должны поощрять их продолжать идти по этому пути. Сегодня на министерской встрече НАТО у нас нет возможности обсуждать приемлемые меры, но вы видели шаги, предпринятые Европейским союзом, в том числе в отношении визовых требований для дипломатов».



Напомним, 3 апреля, проходит министерская встреча НАТО. Перед закрытой встречей главный редактор Euroskopie задал министрам иностранных дел вопросы о Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





