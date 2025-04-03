

Новые послы Грузии назначены в Испании, Словении и Ватикане

03.04.2025 19:30





У Грузии новые послы в Королевстве Испания, Республике Словения и Святом Престоле. Информацию об этом распространяет министерство иностранных дел Грузии.



Александр Чкуасели назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Королевстве Испания.



«С 2003 года занимал различные должности в МИД и дипломатических миссиях Грузии. Александр Чкуасели был генеральным консулом Грузии в городе Барселона. Ему присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника», — говорится в сообщении МИД.



Константин Сургуладзе назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Республике Словения.



«Константин Сургуладзе работает в министерстве иностранных дел с 1997 года. В разное время он был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Королевстве Нидерландов и Итальянской Республике. Он также был государственным министром Грузии по делам диаспоры. Ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла», — говорится в сообщении МИД.



Давид Меквабишвили назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии при Святом Престоле.



«В разное время он работал в министерстве иностранных дел, в посольстве Суверенного военного ордена Святого Иоанна Мальтийского в Иерусалиме, на Родосе и в Грузии, был также директором Фонда кардинала Пио Лаги», — говорится в заявлении МИД.





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