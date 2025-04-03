

Офис ООН выразил обеспокоенность ограничительными законами и регуляциями в Грузии

03.04.2025 22:59





Офис ООН по правам человека выражает обеспокоенность в связи с законами, принятыми парламентом Грузии на этой неделе, и говорит о рисках.



Офис ООН по правам человека призывает Грузию соблюдать свои обязательства по международному праву в области прав человека.



«Грузия: мы обеспокоены ограничительными законами и регуляциями, принятыми парламентом на этой неделе, которые увеличивают риски для свободы выражения и собраний, равенства и гражданского пространства, а также подавляют политический плюрализм. Мы призываем Грузию соблюдать свои обязательства по международному праву в области прав человека», — говорится в заявлении офиса ООН по правам человека.





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