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Торнике Рижвадзе подал в отставку с поста председателя правительства Аджарии
04.04.2025 11:04
Торнике Рижвадзе подал в отставку с поста председателя правительства Автономной Республики Аджария. Об этом Рижвадзе написал в социальной сети.
«Я принял решение уйти в отставку с поста председателя правительства Автономной Республики Аджария. Я занимаю эту должность уже седьмой год. Настало время для чего-то нового, и я хотел бы пожелать успехов следующему председателю. Я хотел бы поблагодарить основателя «Грузинской мечты» г-на Бидзину Иванишвили за возможность послужить моему краю. Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Грузии г-на Ираклия Кобахидзе и президента Грузии г-на Михаила Кавелашвили за их поддержку. Спасибо каждому сотруднику, члену партии и команде. Особая благодарность жителям Аджарии за доверие. Я остаюсь верным солдатом «Грузинской мечты» и уверен, что нас ждет много великих побед», — пишет Рижвадзе.
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