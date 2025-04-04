

Торнике Рижвадзе подал в отставку с поста председателя правительства Аджарии

04.04.2025 11:04





Торнике Рижвадзе подал в отставку с поста председателя правительства Автономной Республики Аджария. Об этом Рижвадзе написал в социальной сети.



«Я принял решение уйти в отставку с поста председателя правительства Автономной Республики Аджария. Я занимаю эту должность уже седьмой год. Настало время для чего-то нового, и я хотел бы пожелать успехов следующему председателю. Я хотел бы поблагодарить основателя «Грузинской мечты» г-на Бидзину Иванишвили за возможность послужить моему краю. Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Грузии г-на Ираклия Кобахидзе и президента Грузии г-на Михаила Кавелашвили за их поддержку. Спасибо каждому сотруднику, члену партии и команде. Особая благодарность жителям Аджарии за доверие. Я остаюсь верным солдатом «Грузинской мечты» и уверен, что нас ждет много великих побед», — пишет Рижвадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





