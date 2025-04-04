

Три ярких лидера партии «Гирчи - больше свободы» покинули партию

04.04.2025 11:20





Три ярких молодых члена оппозиционной партии "Girchi Meti Tavisupleba" («Гирчи - больше свободы») коалиции «За изменения» покинули партию.



Прощальные душевные посты написали:



Цотне Коберидзе:

"Ухожу из партии, которая дала мне всё: место, где я вырос, первых соратников, первого человека, которого я назвал лидером (Зура Джапаридзе), первого наставника (Гога Хачидзе), первую работу (координатор района), первый акт неповиновения, первые насмешки, первую победу, первое разочарование, первую любовь – «GIrchi» показал и дал мне всё это первым<>

Я пришёл сюда, когда о «GIrchi» почти никто не знал, но мне нравилось, что у него была амбиция изменить политический спектр. Сейчас же мне кажется, что ничего нового мы больше не создаём, а без обновления перемены невозможны.



Я не верю, что оппозиция сможет объединиться,<>, что стратегия, основанная на фигуре Саломе Зурабишвили, эффективна. Я не верю, что можно добиться успеха, не признавая ошибок"



Борис Куруа:

"<>Несмотря на то, что нашей дружбе ничего не угрожает, наши политические пути разошлись, и мне приходится принять это тяжелое, но правильное решение.



Благодарю всех, с кем меня связывала эта партия, с кем мы вместе работали, боролись, поддерживали друг друга и заботились друг о друге. Это была не просто партия – мы сидели в тюрьмах, уклонялись от летящих камней, стояли на сцене и оказывались в облаках слезоточивого газа. Спасибо всем, кто помогал мне и вкладывал в меня свои ресурсы.



Особенно благодарен Зуре. В 2020 году он сказал мне: «Включайся в политику, будет весело». Сейчас мне, конечно, уже не так весело, но он дал мне шанс – тот самый, который обычно старшие политики не дают молодым. И я все еще в процессе того, чтобы использовать этот шанс по-настоящему.



Этот процесс жизненно нуждается в осмыслении ошибок и работе над их исправлением. Россия больше никогда не будет в Грузии, но перемены необходимы, как воздух. А перемен не будет, если мы сначала не изменим что-то в себе, если не прекратим ходить по кругу и повторять одни и те же действия<>"



Бадри Григалашвили:

"<>Я ухожу, потому что больше не вижу смысла оставаться в политике в этой форме и с таким содержанием. То, что мне нравилось в «Girchi», – процесс изменения правил игры в политике – в последнее время перестало быть частью нашей деятельности.



В целом, то, что сейчас происходит в оппозиции, – дорога в никуда. Просто никто не хочет смотреть правде в глаза, но я уверен: у нас больше нет роскоши избегать перемен, в первую очередь внутри себя.



Конечно, свою роль в этом сыграл и Иванишвили, но и оппозиционный спектр не пытался всерьёз ответить на вызовы. Уже 12 лет мы ходим по кругу, играем с противником по одной и той же тактике и каждый раз проигрываем одинаково. Затем эта провальная стратегия перекладывается на людей, и начинается новый замкнутый круг. Никто не хочет признавать ошибки, потому что, если это сделать, некоторые могут обнаружить, что им пора уйти. Это ещё больше подталкивает их к бегству от реальности. В результате нас, застывших в своих ошибках, уже никто не воспринимает всерьёз.



Я осознаю и свою долю ответственности за эти неудачи и прошу прощения за то, что не смог сделать больше.



Я убеждён, что эту борьбу можно выиграть только до конца искренним подходом<>

Теперь мне предстоит заново искать свой путь в борьбе, и насколько смогу – постараюсь исправить увиденные ошибки.



Впереди ещё много сражений, и я верю, что из всего этого всё ещё можно вывести страну к лучшему будущему<>"



Зура Джапаридзе на прощание поблагодарил ребят, что были рядом с ним в самые трудные времена и поддерживали его, независимо от того, казались ли его решения правильными или нет.



И под конец добавил: "На баррикадах будем вместе".





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