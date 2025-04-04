

Наблюдатели больше не смогут выявлять лиц, которые пытаются проголосовать за другого человека - ISFED

04.04.2025 11:33





Вчера ЦИК Грузии специальным постановлением принял поправки, которые ограничивают возможность полноценного наблюдения за процессом голосования, - об этом в социальной сети пишет председатель НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED) Нино Долидзе.



По ее словам, любому лицу, имеющему право нахождения в здании, где проходит голосование, отныне будет запрещено потребовать от избирателя предъявить удостоверение личности, в том числе ознакомиться с ним.



«Вчера ЦИК Грузии специальным постановлением принял поправки, которые ограничивают возможность полноценного наблюдения за процессом голосования. Особенно проблемным является следующее - любому лицу, имеющему право нахождения в здании, где проходит голосование, отныне будет запрещено потребовать от избирателя предъявить удостоверение личности, в том числе ознакомиться с ним.



В результате принятия указанных поправок, наблюдатели больше не смогут выявлять лиц, которые пытаются проголосовать за другого человека (т. н. »карусель»), что представляет собой один из главных методов фальсификации результатов выборов», - пишет Долидзе.





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