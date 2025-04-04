|
|
|
Наблюдатели больше не смогут выявлять лиц, которые пытаются проголосовать за другого человека - ISFED
04.04.2025 11:33
Вчера ЦИК Грузии специальным постановлением принял поправки, которые ограничивают возможность полноценного наблюдения за процессом голосования, - об этом в социальной сети пишет председатель НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED) Нино Долидзе.
По ее словам, любому лицу, имеющему право нахождения в здании, где проходит голосование, отныне будет запрещено потребовать от избирателя предъявить удостоверение личности, в том числе ознакомиться с ним.
«Вчера ЦИК Грузии специальным постановлением принял поправки, которые ограничивают возможность полноценного наблюдения за процессом голосования. Особенно проблемным является следующее - любому лицу, имеющему право нахождения в здании, где проходит голосование, отныне будет запрещено потребовать от избирателя предъявить удостоверение личности, в том числе ознакомиться с ним.
В результате принятия указанных поправок, наблюдатели больше не смогут выявлять лиц, которые пытаются проголосовать за другого человека (т. н. »карусель»), что представляет собой один из главных методов фальсификации результатов выборов», - пишет Долидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна