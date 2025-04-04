

Папуашвили призвал всех иностранных послов не вмешиваться во внутренние дела принимающей страны

04.04.2025 11:55





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал всех послов оставаться в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях и не вмешиваться во внутренние дела принимающей страны.



Как отметил Папуашвили на брифинге, вмешательство в дела государства со стороны представителя дипломатической миссии является нарушением международного права.



«Я уже несколько раз комментировал заявления и действия посольства Франции, где мы видим особую поддержку радикальных сил в Грузии. Я призвал как посольство Франции, так и другие посольства осудить и дистанцироваться от нападений на здание парламента Грузии, организованных людьми, финансируемыми ими. Последнее такое нападение произошло 31 марта, в результате чего здание было повреждено. Не говоря уже о нападении в декабре, когда парламенту Грузии был нанесен ущерб в размере полумиллиона лари. К сожалению, мы видим, что насилие никто не осуждает, напротив, идет его поощрение.



Мы видели заявление президента США, который прокомментировал события во Франции, назвав их «охотой на ведьм». Фактически, во Франции четыре месяца назад был осужден бывший президент страны Николя Саркози и приговорен к трем годам тюремного заключения. Теперь осудили лидера главной оппозиционной силы и основного конкурента на президентских выборах — Марин Ле Пен, назначив ей четыре года заключения. На этом фоне, когда посол Франции говорит о политическом давлении, цензуре и т. д., это просто несерьезно. Во Франции судят политических оппонентов, а по последним опросам, проведенным газетой «Фигаро», 60% населения требуют отставки президента, а 50% — проведения новых парламентских выборов. В этом контексте заявления французского посла о нападках на грузинскую судебную систему и утверждения о якобы политическом кризисе выглядят несерьезно.



Еще раз призываю всех послов, в том числе посла Франции, оставаться в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях, в частности, ее 41-й статьи, которая обязывает представителей дипломатической миссии не вмешиваться во внутренние дела принимающей страны. К сожалению, это стало нестандартной нормой. Любой дипломат почему-то считает себя свободным вмешиваться во внутренние дела Грузии, несмотря на существующие международно-правовые ограничения. Мы видим некомпетентные комментарии некоторых из них, атаки на грузинскую судебную систему, парламент и население, которое этот парламент избрало.



Призываю их, если им не нравится, как, по их мнению, ведет себя Россия, нарушая международное право, то напомню, что вмешательство в дела государства со стороны дипломатической миссии является нарушением международного права. Пусть не ведут себя так, как, с их точки зрения, ведет себя Россия, вмешиваясь в дела других стран. Это элементарное правило — уважать принимающую страну и ее народ, не вмешиваясь в ее внутренние дела, тем более если некоторые из них обладают низкой компетенцией в вопросах, касающихся Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.







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