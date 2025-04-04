

Папуашвили: Правительство Грузии готово начать отношения с США с нового листа

04.04.2025 12:22





От новой администрации США мы ожидаем только верных выводов о том, что испортило эти отношения. Все на ладони, ничего не нужно ни объяснять, ни пояснять, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, грузинское правительство готово начать отношения с нового листа.



«О предыдущей администрации я порой говорил, что для восстановления или урегулирования отношений, важным было, чтобы предыдущая администрация признала свои переборы. Я часто говорил об этом не только в отношении американской администрации, но и других, чтобы они извинились перед грузинским народом за то, что на протяжении лет с ним делали некоторые организации с целью отключить общество и подорвать демократию. То, что мы выговаривали предыдущей администрации, подтвердила нынешняя, подтвердила на таком уровне, что ввела санкции против экс-президента, экс-госсекретаря и других высокопоставленных чиновников и запретила им доступ к информации, к который бывшие чиновники раньше его имели. Ввела санкции против Байдена, Блинкена и др. чиновников. От новой администрации США мы ожидаем только верных выводов о том, что испортило эти отношения. Все на ладони, ничего не нужно ни объяснять, ни пояснять, самой новой администрацией доказано, что на деньги американского народа против Грузии делали некоторые организации, для этого просто необходимо сделать правильные выводы», - заявил Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





