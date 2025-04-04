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Омбудсмен Грузии: «Детская бедность в стране выросла на 6%»
04.04.2025 13:38
Согласно отчету народного защитника Грузии, в 2024 году число детей, зарегистрированных в «Единой базе данных социально уязвимых семей», увеличилось на 6,51% по сравнению с предыдущим годом. В заявлении омбудсмена отмечается, что бедность остается одной из важнейших проблем в стране.
В отчете также отмечается, что значительная часть случаев возможных нарушений прав ребенка, расследованных в 2024 году, была связана с бедностью и тяжелым социально-экономическим положением семей с детьми.
«Примечательно, что численность детей в возрасте до 18 лет, зарегистрированных в «Единой базе данных социально незащищенных семей», составляет 369 924 человека, из которых 270 712 получают пособия.
Кроме того, 4161 семья была включена в государственную подпрограмму помощи семьям с детьми, находящимся в кризисной ситуации. Изученные случаи показывают, что помимо централизованных программ, большинство семьи также участвуют в различных программах на муниципальном уровне.
Несмотря на государственную помощь, оценка омбудсмена в очередной раз подтверждает, что действующие в стране целевые центральные и муниципальные программы социальной защиты не в полной мере отвечают потребностям семей с детьми, находящихся в сложной социально-экономической ситуации, что ставит под угрозу благополучие, здоровье, развитие и жизнь детей.
Кроме того, несмотря на рекомендации народного защитника, развитие навыков родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми, внедрение механизмов поддержки самостоятельной жизни семей и проведение эффективной социальной работы остаются нерешенными проблемами», — говорится в докладе омбудсмена.
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