

Вашадзе: Итог правления Иванишвили – стране грозит полная катастрофа

04.04.2025 14:08





Итог правления Бидзины Иванишвили – врагов добавляем, друзей – теряем, и стране грозит полная катастрофа, - указанное заявление сделал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, оставаться при власти «Грузинской мечты» означает полную катастрофу и растущую угрозу для безопасности и мира в стране.



«Политика Иванишвили ввергла Грузию в международную изоляцию. Европу и Америку он объявляет врагами, не имея взамен ни одного союзника, кто может защитить нашу безопасность. Иванишвили на протяжении лет целенаправленно разрушает архитектуру нашей безопасности. Грузия, оставшаяся без друзей, это именно то, чего хочет враг, - одна, незащищенная, которая может быть легко завоевана. В этой ситуации оставаться при власти «Грузинской мечты» означает полную катастрофу и растущую угрозу для безопасности и мира в стране. Зададимся простым вопросом: когда Грузия была более защищена? Когда рядом с нами были США, Евросоюз и их сильная экономика? Или сейчас, когда мы остались один на один с врагом? Каждый день режима Иванишвили повышает угрозу. Чем дольше они остаются, тем хуже будет итог! Оставьте ложные разговоры о «мире» – мир не приходит путем речей, автократии и разграбленной страны. Мир и защищенность приходят только путем сильных союзников, надежных партнеров, правительства, наделенного доверием народа и развитой экономики», - заявил Георгий Вашадзе.





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