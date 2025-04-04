

Папуашвили: есть законодательное предложение о запрете ЛГБТ-маршей и атрибутики

04.04.2025 14:18





В законодательном органе инициировано законодательное предложение «О запрете ЛГБТ-маршей и связанных с ними красочных предметов», которое будет передано на рассмотрение в Комитет по правам человека. Об этом Шалва Папуашвили – председатель парламента, легитимность которого не признает пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности.



«Есть законодательное предложение о запрете ЛГБТ-маршей и связанных с ними красочных предметов, которое будет передано в Комитет по правам человека [на рассмотрение]», — сказал Папуашвили.



Напомним, в сентябре 2024 года был одобрен парламентом в третьем чтении и единогласно принят большинством — 84 голосами закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



Законодательный пакет состоит из 19 законопроектов. Основной из них – проект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а остальные 18 – вытекающие из него законопроекты. Цель инициативы, как утверждают ее авторы, укрепление семейных ценностей, основанных на союзе мужчины и женщины, и механизмов защиты несовершеннолетних.





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