

Зурабишвили: Поправки в ЦИК Грузии показывают, что они очень нервничают и готовятся к выборам

04.04.2025 15:00





Поправки в ЦИК Грузии являются показателем того, что они очень нервничают и готовятся к выборам - Знают, что им придется назначить выборы,- указанное заявление на брифинге сделала 5-ый президент Грузии.



По ее словам, «есть политическая готовность нанести поражение режиму».



«Первой темой сегодняшней встречи «Платформы сопротивления», понятно, что стало то, что к этим непрекращающимся репрессиям и различным действиям репрессивного режима, прибавилось и прямое политическое преследование. Сегодня предъявления обвинения ожидает Бадри Джапаридзе. Это очередной показатель того, что режим путем репрессий пытается запугать нас, застращать, начиная от народа, начавшего протест, заканчивая политическим спектром. Все это, как видно, не действует. У нас есть политическая готовность нанести поражение режиму.



Очень интересно, что в это время делает режим. Поправки в ЦИК, являющиеся прямым признанием, что это одна из форм фальсификации, когда у людей не требовали подтвердить свою личность. Сегодня уже приняты поправки, являющиеся легализацией этой формы фальсификаций, то есть легализацией «карусели». Это является показателем того, что они очень нервничают и готовятся к выборам. Кто сомневается в том, что в какой-то момент они будут вынуждены назначить выборы, пусть посмотрят, что они делают и как готовятся. Знают, что им придется назначить выборы, поэтому готовятся по всем направления и максимально подстраховываются. И это у них не выйдет! Это знак и для нас, что мы тоже должны быть готовы», - заявила Зурабишвили.





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