

Бадри Джапаридзе предъявлено обвинение из-за неявки следственную комиссию

04.04.2025 15:45





Одному из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе, предъявлено официальное обвинение, по факту неявки в спорную парламентскую следственную комиссию. Сам Джапаридзе сообщил журналистам, что пока не знает, когда суд обсудит меру пресечения.



«Меня обвинили в том, что я не пришел в так называемую следственную комиссию. Я не знаю, какими будут дальнейшие действия прокуратуры, подождем.



Понятно, что нынешний репрессивный режим использует прокуратуру для расплаты с противниками суда, и прокуратура, и суд полностью приватизированы, и эти институты обязательно освободятся, как только «Грузинская мечта» будет демократически отстранена от власти», — сказал он.



Бадри Джапаридзе обвиняется в нарушении статьи 349 Уголовного кодекса «невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии», что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года, лишением права занимать должности или работать на срок до трех лет.





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