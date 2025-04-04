

Власти передумали назначать экс-главу СГБ министром регионального развития

04.04.2025 15:50





Вместо бывшего главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили пост министра регионального развития займет Кахабер Гуледани.



Указанное заявление на брифинге сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, после консультаций с Григолом Лилуашвили выяснилось, что существуют разные подходы в связи с принципами деятельности министерства, в том числе кадровой политикой, которая должна быть проведена».



«В течение последних дни у нас проходили консультации с Григолом Лилуашвили и выяснилось, что что существуют разные подходы в связи с принципами деятельности министерства, в том числе кадровой политикой, которая должна быть проведена, исходя из этого, мы приняли решение, что не он займет должность министра, а Кахабер Гуледани.



Гуледани имеет широкий опыт по управлению и региональным вопросам. В течение многих лет он работал в частном секторе, в 2016-17 гг. занимал должность заместителя министра регионального развития и инфраструктуры. Позже был руководителем Гамгеоба (Управа) Самгорского района Тбилиси, руководителем Тбилисской муниципальной инспекции. По сегодняшний день занимал должность заместителя мэра Тбилиси. Хочу пожелать ему успехов!", - завил премьер.





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