Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власти передумали назначать экс-главу СГБ министром регионального развития


04.04.2025   15:50


Вместо бывшего главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили пост министра регионального развития займет Кахабер Гуледани.

Указанное заявление на брифинге сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, после консультаций с Григолом Лилуашвили выяснилось, что существуют разные подходы в связи с принципами деятельности министерства, в том числе кадровой политикой, которая должна быть проведена».

«В течение последних дни у нас проходили консультации с Григолом Лилуашвили и выяснилось, что что существуют разные подходы в связи с принципами деятельности министерства, в том числе кадровой политикой, которая должна быть проведена, исходя из этого, мы приняли решение, что не он займет должность министра, а Кахабер Гуледани.

Гуледани имеет широкий опыт по управлению и региональным вопросам. В течение многих лет он работал в частном секторе, в 2016-17 гг. занимал должность заместителя министра регионального развития и инфраструктуры. Позже был руководителем Гамгеоба (Управа) Самгорского района Тбилиси, руководителем Тбилисской муниципальной инспекции. По сегодняшний день занимал должность заместителя мэра Тбилиси. Хочу пожелать ему успехов!", - завил премьер.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна