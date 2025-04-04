

Мэрия Тбилиси уволила генерального директора Союза музеев

04.04.2025 15:54





Мэрия Тбилиси уволила очередного сотрудника, на этот раз генерального директора Союза музеев Нини Санадирадзе.



Она сообщила, что после 9 лет работы в Ассоциации музеев ее уволили на два года раньше срока с нарушением установленной процедуры.



«Несмотря на то, что настроения и требования оставить пост директора были ясны еще с весны, до сих пор я знала только о том, чего ждут за кулисами, что подтвердилось буквально несколько минут назад документами, полученными через электронную систему.



Поскольку, в нарушение всех правил и обязательных процедур, я была уволен с должности на два года раньше срока и не получила возможности представить публичный отчет каждому гражданину – тем людям, чьи налоги наполняют бюджет и с помощью чьего заполненного бюджета и воли учредителя, того же правительства Тбилиси, мы управляли государственным бюджетом в пределах своих полномочий, – постараюсь кратко описать общие результаты…



Сегодня, в один из самых важных дней – когда мы впервые отмечаем Международный день домов-музеев – мои коллеги, члены команды и сотрудники также узнают о решении правительства муниципалитета Тбилиси из этого открытого письма.



Надеюсь, что каждый член команды продолжит начатое дело и останется преданным миссии объединения музеев Тбилиси. В то же время я не могу скрыть своих чувств, ожиданий и чувства опасности, связанных с процессом прозрачности, незащищенностью наследия и неопределенностью, которые могут нанести ущерб командному духу и ценностям, созданным за эти годы. Когда ответственность не исчезает, но структура начинает шататься — каждое маленькое действие может нанести большой вред», — пишет Нини Санадирадзе в Facebook.





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