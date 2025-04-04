

Кобахидзе: Сегодня суд является независимым, и мы сделаем все для защиты его независимости

04.04.2025 16:24





Нашим посылом является то, что сегодня суд является независимым, и мы сделаем все для защиты его независимости, - указанное заявление в своем комментарии по вопросу введения Великобританией санкций против двух грузинских судей – Левана Мурусидзе и Михаила Чинчладзе, сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, те, кто сегодня действует от имени Великобритании с целью посягательства на независимость грузинского правосудия, те же силы до конца 2012 года покрывали то уродство, которое было в грузинском правосудии.



«Хочу напомнить, что происходило в Грузии, конкретно в системе правосудия до конца 2012 года, и как изменилась система после 2012 года. Я говорил о статистике, статистика улучшилась в два, три, а в некоторых случаях и в 20 раз. В тот же Страсбургский суд, несмотря на то, что изменилась правовая культура, выросла правовая культура, туда в три раза меньше поступает дел, связанных с грузинским правосудием. Это неопровержимое доказательство не только того, что ситуация в судебной системе после 2012 года изменилась радикально, но и доказательство того, что сегодня она функционирует здраво. Абсолютно логично, и в отношении британских санкций, те силы или та сила, под этим всем подразумевается т. н. дип стейт, которая одобряла тысячи разных грехов и уродств в грузинском правосудии до 2012 года, сегодня не нравится здоровая система. Здесь прямая логика - те, кто сегодня действует от имени Великобритании с целью посягательства на независимость грузинского правосудия, те же силы до конца 2012 года покрывали то уродство, которое было в грузинском правосудии», - заявил премьер.



Он также отметил, что для грузинских властей последующее усиление независимости суда является одним из важных приоритетов, так как независимость суда является краеугольным камнем независимости страны и, соответственно, в этом вопросе власти будут максимально принципиальными.





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