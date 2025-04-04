

В Грузии меняют дизайн биометрических паспортов

04.04.2025 17:27





Меняется дизайн биометрического паспорта. Об этом говорится в приказе Минюста Грузии.



Документ устанавливает технические характеристики и формы биометрического паспорта гражданина Грузии, биометрического дипломатического паспорта и биометрического служебного паспорта, а также биометрического проездного паспорта лица без гражданства, имеющего статус в Грузии, и биометрического проездного документа беженца.



В частности, в приказе указано, что бланк паспорта должен иметь стандартный формат книжечки с закругленными углами, а также должен состоять из обложки, двух внутренних страниц, 36 бумажных страниц и 1 двустраничного электронного вкладыша из поликарбоната (электронной страницы данных).



Кроме того, структура паспорта и проездного документа должна обеспечивать долговечность документа и сохранность электронной составляющей на протяжении всего предполагаемого жизненного цикла (10 лет), быть устойчивой к физическому и химическому разложению, а также к многократному использованию встроенных элементов защиты для изготовления поддельных документов.



В документе также указано, что формат формы должен соответствовать требованиям стандарта Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 9303, Регламента Совета Европейского союза (ЕС) от 13 декабря 2004 года и Решения Комиссии Европейского союза № C(2018)7774 от 30 ноября 2018 года, а также всем поправкам к ним.



Кроме того, цвет внешней обложки биометрического паспорта гражданина Грузии должен быть темно-бордовым, биометрического дипломатического паспорта гражданина Грузии – темно-синим, биометрического служебного паспорта гражданина Грузии – черным, биометрического загранпаспорта лица без гражданства, имеющего статус в Грузии, – светло-голубым, биометрического загранпаспорта беженца – синим и т. д.





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