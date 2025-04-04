

Оппоненты власти опасаются, что принятые ЦИК изменения упростят фальсификацию выборов

04.04.2025 18:45





Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) 3 апреля внесла поправки в свое постановление, ужесточив процедуры дня выборов и ограничив доступ на избирательные участки для СМИ и наблюдателей. Группы гражданского общества, президент Саломе Зурабишвили и представители оппозиции раскритиковали этот шаг, назвав его препятствием на пути к прозрачности выборов. Они предупредили, что изменения еще больше затруднят обнаружение фальсификаций на выборах, включая т.н. проблему «карусели».



Согласно поправкам, любому лицу, имеющему право присутствовать на избирательном участке, будет запрещено требовать предъявления документа, удостоверяющего личность избирателя, в том числе изымать его, фотографировать, снимать на видео или иным образом обрабатывать квитанцию о верификации избирателя, распечатанную на аппарате для верификации избирателя, а также выбор избирателя в бюллетене.



Представителям СМИ будет запрещено проводить фото- и видеосъемку на избирательных участках не более одного раза и не более десяти минут, а более длительная съемка будет разрешена только из специальной зоны, обозначенной председателем участковой комиссии.



Минимальное расстояние для любого человека, осуществляющего фото- или видеосъемку, должно составлять не менее 3 метров от фотографируемого субъекта/объекта. Согласно поправкам, лица, имеющие право присутствовать на избирательном участке, могут беспрепятственно производить видеосъемку момента голосования, в котором голосуют избиратели, представляющие общественный интерес, в том числе политические деятели или религиозные деятели, после чего фото- и видеокамеры должны быть удалены с избирательного участка.



Критики утверждают, что изменения существенно снижают прозрачность и ограничивают возможности наблюдателей за выборами по выявлению возможных фальсификаций. Нино Долидзе, исполнительный директор Международного общества за справедливые выборы и демократию (ISFED), выразила обеспокоенность по поводу изменений, заявив, что «наблюдатели больше не смогут выявлять лиц, пытающихся голосовать от имени других (т.н. «карусель»), что представляет собой один из основных методов фальсификации выборов».



Президент Саломе Зурабишвили также прокомментировала этот вопрос. По ее словам, принятые ЦИК изменения свидетельствуют о том, что режим «очень нервничает» и готовится к выборам. «Он знает, что ему придется назначить выборы, мы должны быть к этому готовы. Армия наблюдателей должна быть готова, мы должны начать работать сегодня. Это правильный путь», — сказала она.



Натиа Мезвришвили, представитель оппозиционной партии «За Грузию», также раскритиковала изменения, отметив, что ««Мечта» готовится к выборам. Все ресурсы для давления, коррупции и манипуляций мобилизуются и централизуются, а после выборов 26 октября еще больше консолидируются».



Обвинения в так называемой «карусели» звучали и во время спорных выборов 26 октября 2024 года. Журналистское расследование ТВ «Пирвели» выявило многочисленные случаи, когда люди пытались проголосовать от чужого имени, используя различные документы, удостоверяющие личность. Согласно тем же материалам, фальсификации якобы способствовали некоторые сотрудники избирательных комиссий, связанные с правящей партией.



Местная наблюдательная миссия «Мой голос», объединяющая десятки грузинских ОГО, потребовала признать недействительными более 300 000 голосов на выборах 26 октября после того, как была раскрыта схема мошенничества. Организация выявила различные схемы, среди которых была названа система голосования с помощью т.н. «карусели».



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