

ПАСЕ проведет дебаты по ситуации в Грузии

04.04.2025 19:04





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет 7 апреля дебаты по текущей ситуации в Грузии и примет решение о полномочиях делегации «Грузинской мечты».



Полномочия грузинской национальной делегации в ПАСЕ признаны частично — на зимней сессии ПАСЕ признала ограниченные полномочия грузинской делегации со сроками пересмотра решения на апрельской сессии 2025 года. ПАСЕ в своей резолюции потребовала освобождения политзаключенных и создания условий для проведения новых выборов. Учитывая, что эти предпосылки и критика, изложенная в резолюции ПАСЕ, не будут учтены, Парламентская ассамблея может даже частично отозвать полномочия делегации «Грузинской мечты».



Однако партия «Грузинская мечта» заранее отозвала членов постоянной делегации парламента Грузии в ПАСЕ.



«Их должны исключить из делегации, но делегация не отменяется, она остается», — сказал Николоз Самхарадзе.



Члены делегации (Теа Цулукиани, Мариам Лашхи, Гиви Миканадзе и Эка Сепашвили, а также резервный состав: Рати Ионатамишвили, Леван Мачавариани и Звиад Шаламберидзе) также индивидуально обратились к Председателю Парламентской Ассамблеи Совета Европы по поводу прекращения их полномочий.



«Грузинская мечта» заявляет, что остается «лояльным членом» Совета Европы.



Наряду с Азербайджаном, Грузия станет второй страной Совета Европы, члены делегации которой больше не будут представлены в ПАСЕ. Согласно регламенту ПАСЕ, полномочия национальных делегаций автоматически утверждаются на первой сессии года, если ни одна из них не оспаривается. На сессии 2024 года Ассамблея отказалась признать полномочия азербайджанской делегации, что было обусловлено ухудшением ситуации с правами человека в стране и невыполнением ею своих обязательств. В 2025 году Азербайджан не представлял делегацию в ПАСЕ.





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