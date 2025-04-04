

На должность председателя правительства Аджарии представлена кандидатура Сулхана Тамазашвили

04.04.2025 22:12





Михаил Кавелашвили представил на должность председателя правительства Аджарской автономной республики кандидатуру Сулхана Тамазашвили. Указанное заявление на брифинге сделал сам Кавелашвили.



«Сегодня на утверждение Высшего совета Аджарии на должность председателя правительства Аджарской автономной республики я представил кандидатуру Сулхана Тамазашвили.



Сулхан Тамазашвили является полковником полиции. У него многолетний опыт работы в МВД Грузии, в том числе он занимал руководящие позиции в различных департаментах ведомства, где достойно и успешно справлялся с возложенными на него обязанностями. Именно поэтому он получил много заслуженных наград. В недавнем прошлом за особый вклад в усиление законности и правопорядка вместе с другими руководящими лицами министерства я наградил его орденом чести. Следует отметить тот факт, что господин Сулхан родился и вырос в Аджарском регионе, соответственно, он хорошо знаком с этим краем.



Желаю ему успехов. У него и его команды от меня, как от президента, будет полное участие и поддержка. Здесь же хочу выразить благодарность господину Торнике Рижвадзе за многолетний результативный труд на посту председателя правительства республики, а также пожелать ему успехов в дальнейшей деятельности»,- заявил Михаил Кавелашвили.



По словам самого Сулхана Тамазашвили, для него это большая ответственность.



«У меня будет возможность применить свой многолетний опыт на публичной службе во благо моего народа и республики.



Спасибо за доверие! Это – ответственность, эту ответственность обостряет тот факт, что я – сын этого края»,- заявил Тамазашвили.



До настоящего времени он был директором Тбилисского департамента полиции.





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