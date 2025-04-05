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Посол Грузии вручил верительные грамоты президенту Перу


05.04.2025   11:20


Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Перу (с резиденцией в городе Бразилиа) Зураб Мчедлишвили вручил верительные грамоты президенту Перу Дине Болуарте.

В рамках торжественной церемонии в президентском дворце состоялась встреча посла Грузии с министром иностранных дел Перу Элмером Шиалером Сальседо.

Стороны обсудили двусторонние отношения между странами и будущие проекты, которые будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

Посол Грузии выразил готовность активно поддерживать как организацию политического диалога и двусторонних визитов, так и развитие существующих отношений между странами в сфере экономики и культуры.

Зураб Мчедлишвили поблагодарил министра иностранных дел Перу за его твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Информацию распространяется посольством Грузии в Перу.


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