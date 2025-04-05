

Джапаридзе: Т.н. следственная комиссия создана с нарушением конституции

05.04.2025 13:34





Это новая волна репрессий со стороны «Грузинской мечты», - заявил один из лидеров «Лело - Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе в суде, где рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Речь идет об обвинении в «невыполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии».



Государственное обвинение требует для Джапаридзе залог в размере 50 000 лари, а защита - оставить его без какой-либо меры пресечения.



Вчера Джапаридзе было предъявлено официальное обвинение.



«Разумеется, никакого нарушения закона не было, это т.н. следственная комиссия, созданная с нарушением конституции, единственная задача которой — преследовать оппонентов, притеснять и «очернять», поэтому этот судебный процесс назначен молниеносно. Мы готовы к любому вызову, но это новая волна репрессий, которая не должна нас напугать», — заявил Джапаридзе.ть и «очернять» оппонентов





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