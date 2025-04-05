

Суд определил для Бадри Джапаридзе залог в размере 50 000 лари

05.04.2025 15:58





В отношении одного из лидеров партии «Лело — Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе, обвиняемого в «невыполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии», избрана мера пресечения в виде залога в размере 50 000 лари.



Данное решение вынесла судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе. По ее же решению срок внесения залога установлен в 50 дней.



На сегодняшнем процессе обсуждалось избрание в отношении Джапаридзе меры пресечения. Государственное обвинение запросило для обвиняемого залог в размере 50 000 лари, а защита просила оставить его без какой-либо меры пресечения.



На заседании присутствовал и сам обвиняемый.



Для справки, Бадри Джапаридзе 25 марта был вызван на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии для дачи объяснений, однако не явился. После этого Джапаридзе дал показания в присутствии судьи-магистрата.



После опроса Бадри Джапаридзе было предъявлено обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, которая подразумевает «невыполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии». Это деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года, или лишением права занимать должность или на деятельность сроком до трех лет.





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