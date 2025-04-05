

Папуашвили примет участие в работе 150-й ассамблеи Межпарламентского союза

05.04.2025 16:00





Парламентская делегация во главе с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили 5-8 апреля примет участие в работе 150-й ассамблеи Межпарламентского союза (IPU), которая пройдет в столице Узбекистана Ташкенте.



Информацию об этом распространяет парламент.



По их данным, в рамках визита запланировано выступление председателя парламента Грузии на сессии ассамблеи; Шалва Папуашвили также проведет двусторонние встречи с председателями парламентов.



В состав парламентской делегации Грузии, наряду с председателем парламента, входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Майя Битадзе.





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