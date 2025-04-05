

Кобахидзе: Оппозиция обречена на тяжелое поражение во всех 64 муниципалитетах

05.04.2025 18:20





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, правящая партия имеет амбицию победить на выборах самоуправления во всех 64 муниципалитетах.



Как заявил журналистам Кобахидзе, оппозиция обречена на поражение, на ожидаемую победу «Грузинской мечты» указывают и исследования.



«Для нас участие оппозиции в выборах самоуправления может быть в некоторой степени интересным, исходя из того, что они проиграют еще тяжелее, чем на президентских выборах. У нас есть амбиции, что мы можем получить более высокий результат, чем мы на парламентских выборах. На это указывают сегодняшние исследования, согласно которым наш рейтинг еще более улучшился. Остальное — дело оппозиции. В любом случае оппозиция обречена на тяжелое поражение во всех 64 муниципалитетах. Мы победим как на выборах мэра, так и сакребуло во всех 64 муниципалитетах по всей стране», — сказал Кобахидзе.





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