

Кобахидзе: Мы уверены, что монастырский комплекс Гелати очень скоро будет возвращен нам полностью восстановленным

05.04.2025 18:23





Правительство и церковь разработали совместный план, что было вопросом ключевого значения, без сотрудничества власти и церкви процесс реабилитации Гелати не мог бы быть проведен правильно. Такая форма сотрудничества полностью соответствует принципам и требованиям ЮНЕСКО, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на мероприятии, связанном с реализацией программ консервации настенных росписей и мозаики Гелатского монастыря.



По его словам, тесное сотрудничество между церковью и государством обеспечивает осуществление мероприятий правильно и должным образом.



«У нас скоординированная стратегия - патриархия, как владелец памятника, берет ответственность за методологию работ, а правительство обеспечивает полную финансовую и материальную поддержку, что является нашей ответственностью. Такая форма сотрудничества полностью соответствует принципам и требованиям ЮНЕСКО, согласно которым процесс сохранения памятника должен предполагать совместное участие и широкую включенность. Это сотрудничество создает новый опыт в сфере охраны культурного наследия, и важно, чтобы все соответствующие проекты реализовывались именно в такой форме. Я уверен, что работа комитета будет очень плодотворной и результативной, и это важно как для правильного управления текущим процессом, так и для планирования долгосрочной стратегии на будущее. От имени правительства Грузии я хочу еще раз пообещать нашу поддержку в этом очень важном деле. Мы уверены, что очень скоро монастырский комплекс Гелати, этот бесценный храм, будет возвращен нам, без строительных лесов и временных конструкций, будет полностью восстановлен, и мы все снова будем гордиться этим бесценным наследием нашей страны», - сказал Ираклий Кобахидзе.



Он также отметил, что работы, проводимые в Гелати, направлены на достижение цели полного восстановления монастырского комплекса Гелати.



«Универсальная ценность уникального архитектурного ансамбля Гелати признана ЮНЕСКО. Богатая история Гелати и его мировое значение налагают на каждого из нас огромную ответственность за его защиту и сохранение этого бесценного наследия для будущих поколений. Мы все прекрасно помним, с какими вызовами столкнулся Гелати в недавнем прошлом; в том числе, был серьезный риск того, что монастырский комплекс Гелати мог быть исключен из списка объектов Всемирного наследия. Однако совместными усилиями нам удалось сохранить его статус», - сказал премьер-министр, поблагодарив всех, кто принимал участие в этой важной работе.



Ираклий Кобахидзе также подчеркнул вклад иностранных экспертов в работы по восстановлению Гелати и поблагодарил их за деятельность.





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