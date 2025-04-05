

Директором Департамента полиции Тбилиси назначен Лаша Гогниашвили

05.04.2025 19:15





Директором Департамента полиции Тбилиси назначен полковник полиции Лаша Гогниашвили.



Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Министерстве ВД.



До сих пор Лаша Гогниашвили занимал должность директора департамента полиции Гурии.



На посту директора департамента полиции Тбилиси Лаша Гогниашвили сменил Сулхана Тамазашвили, который выдвинут на должность председателя правительства Автономной Республики Аджария.





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