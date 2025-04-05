

Коалиция «Сильная Грузия» внесла в суд иск против постановления ЦИК

05.04.2025 20:58





Коалиция «Сильная Грузия» подала в суд иск против постановления ЦИК.



Как сообщил журналистам юрист Торнике Арткмеладзе, постановление ЦИК «об определении правил и условий проведения голосования с использованием электронных средств» полностью незаконно и противоречит Избирательному кодексу.



«Два дня назад ЦИК приняла противозаконное постановление, которым наблюдателям запрещают наблюдать за аппаратами верификации и снимать фото и видео, также у них больше не будет возможности проверять удостоверения личности у лиц, пришедших на выборы. Это подтверждение, что то, о чем мы говорили долгое время, правда - как были сфальсифицированы выборы 26 октября 2024 года. «Грузинская мечта» использовала персональные номера граждан Грузии, находящихся за рубежом. Это постановление ЦИК полностью незаконно и противоречит Избирательному кодексу, в связи с этим мы сегодня обратились в суд», — заявил Торнике Арткмеладзе.



Напомним, постановлением ЦИК введен ряд ограничений для лиц, имеющих право находиться в здании для голосования в день выборов, в том числе, новшество в том, что наблюдатели в здании для голосования не смогут брать документы, удостоверяющие личность избирателя.



Кроме того, запрещается фото- видеосъемка или обработка иным образом документа, удостоверяющего личность избирателя, данные избирателя, вынесенные с аппарата верификации избирателей, квитанции ​​с аппарата верификации, а также выбора, сделанного избирателем в бюллетене.





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